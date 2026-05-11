Η Τεχεράνη ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου και την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών της στοιχείων

Το Ιράν ζήτησε, στην απάντησή του στην αμερικανική πρόταση, τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή, περιλαμβανομένου του Λιβάνου, και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, ο οποίος επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διατυπώνουν παράλογες και μονομερείς απαιτήσεις.

«Το μόνο πράγμα που απαιτήσαμε είναι τα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν», δήλωσε ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου.

Η Τεχεράνη ζητεί κυρίως «τον τερματισμό του πολέμου», την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και «την αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία παραμένουν άδικα παγωμένα σε τράπεζες λόγω της πίεσης των ΗΠΑ», πρόσθεσε.

«Η ασφαλής διέλευση από το Στενό του Ορμούζ και η αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή και τον Λίβανο ήταν τα άλλα αιτήματα του Ιράν, τα οποία θεωρούνται μια γενναιόδωρη και υπεύθυνη πρόταση για την περιφερειακή ασφάλεια», σημείωσε ο Μπαγαΐ.

Όπως μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, η Τεχεράνη απαίτησε επίσης να της καταβληθούν πολεμικές αποζημιώσεις και επανέλαβε ότι θα διατηρήσει την κυριαρχία της επί του Στενού του Ορμούζ. Το πρακτορείο Tasnim από την πλευρά του ανέφερε ότι το Ιράν ζήτησε από τις ΗΠΑ εγγυήσεις ότι δεν θα επιτεθούν ξανά εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας και ότι θα άρουν την απαγόρευση πώλησης ιρανικού πετρελαίου.

Νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την ιρανική αντιπρόταση, τονίζοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι «δεν μου αρέσει- είναι εντελώς απαράδεκτη».

