Η Ουκρανία αναφέρει ρωσικές επιθέσεις και συγκρούσεις στο πεδίο της μάχης κατά την κατάπαυση πυρός

Ο ουκρανικός στρατός και περιφερειακοί αξιωματούχοι ανέφεραν σήμερα ρωσικά πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone⁠s) και συγκρούσεις στο πεδίο της μάχης τις τελευταίες 24 ώρες, παρά την κατάπαυση πυρός που συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν την Παρασκευή σε τριήμερη κατάπαυση πυρός από τις 9 έως τις 11 Μαΐου στο πλαίσιο της προσπάθειας, στην οποία βασικό ρόλο έχουν οι ΗΠΑ, για ειρήνευση ύστερα από τέσσερα και πλέον χρόνια πολέμου μετά τη ρωσική εισβολή το 2022.

Η εκεχειρία, που ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή πως ελπίζει να παραταθεί, αντιμετώπισε ήδη από χθες δυσκολίες με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι η Μόσχα απείχε από μεγάλης κλίμακας αεροπορικές και πυραυλικές επιθέσεις αλλά ότι συνέχισε τις επιθέσεις σε τμήματα του μετώπου όπου οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε χθες την Ουκρανία ότι παραβίασε την εκεχειρία, λέγοντας ότι είχε καταρρίψει 57 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 24 ωρών και ότι «απάντησε με τον ίδιο τρόπο» στο πεδίο της μάχης. Δεν έκανε άμεσα κάποια αναφορά για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης σήμερα.

Στην Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν στη νότια περιφέρεια της Χερσώνας, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στη γειτονική περιφέρεια Μικολάιφ, πέντε τραυματίστηκαν στη περιφέρεια του Χαρκόβου (βόρεια) και τέσσερις στην περιφέρεια Ντονέτσκ (ανατολικά), σύμφωνα με αναφορές των τοπικών κυβερνητών.

Το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού ανακοίνωσε ότι 180 συγκρούσεις στο πεδίο της μάχης καταγράφηκαν κατά μήκος της γραμμής του μετώπου τις τελευταίες 24 ώρες και οι ρωσικές δυνάμεις ανέπτυξαν χθες 8.037 drones «καμικάζι» σε επιθέσεις κατά οικισμών και στρατιωτικών θέσεων.

