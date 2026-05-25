Κίνα: Ο Σι εκτιμά τον μεσολαβητικό ρόλο του Πακιστάν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, υποδέχθηκε σήμερα τον Πακιστανό πρωθυπουργό, Σεχμπάζ Σαρίφ, στο Πεκίνο, μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ο πρόεδρος Σι, δήλωσε στον Πακιστανό πρωθυπουργό, ότι εκτιμά τον εποικοδομητικό ρόλο του Πακιστάν, στη μεσολάβηση για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε το Reuters.

Επίσης τόνισε οτι η Κίνα και το Πακιστάν έχουν σφυρηλατήσει μια “ακλόνητη παραδοσιακή φιλία” και απευθύνθηκε στον Πακιστανό πρωθυπουργό αποκαλώντας τον “παλιό φίλο”.

Το Πακιστάν είναι ο βασικός μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ. Η Κίνα δηλώνει πάντα ότι υποστηρίζει τις πακιστανικές προσπάθειες για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua δεν παρείχε σε αυτό το στάδιο περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Ο αρχηγός των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων Ασίμ Μουνίρ, βασικός μεσολαβητής ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, συνοδεύει τον Σαρίφ στην επίσκεψή του στο Πεκίνο, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε η πακιστανική τηλεόραση.

Ο Μουνίρ βρισκόταν στην Τεχεράνη την Παρασκευή και το Σάββατο μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν Μόχσιν Νάκβι στο πλαίσιο των προσπαθειών μεσολάβησης που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο να δοθεί ένα τέλος με διάρκεια στον πόλεμο στο Ιράν.

Το Ιράν ανέφερε σήμερα πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, απορρίπτοντας ωστόσο την ιδέα μιας επικείμενης συμφωνίας.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ