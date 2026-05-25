Ιράν: Εκτέλεση άνδρα που είχε καταδικάσει για ένοπλες επιθέσεις στη διάρκεια των διαδηλώσεων τον Ιανουάριο

Το Ιράν εκτέλεσε σήμερα έναν άνδρα που είχε καταδικαστεί για ένοπλες επιθέσεις, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, που συγκλόνισαν τη χώρα τον Ιανουάριο, ανακοίνωσε η ιρανική Δικαιοσύνη.

«Ο Αμπάς Ακμπαρί απαγχονίστηκε σήμερα το πρωί», ανέφερε ο ιστότοπος των δικαστικών αρχών, ο Mizan Online, παρουσιάζοντας τον άνδρα αυτόν ως «έναν από τους ενόπλους επικεφαλής» των διαμαρτυριών στην επαρχία του Ισπαχάν, στο κεντρικό Ιράν.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, ο εκτελεσθείς «άνοιξε πυρ στον δρόμο στις δυνάμεις ασφαλείας» και επιτέθηκε σε επίσημα κτίρια και κέντρα υγείας στην πόλη Νεν.

Μεταξύ των κατηγοριών που οδήγησαν στην καταδίκη του, βρίσκεται αυτή του «μοχαρεμπέχ» (πόλεμος κατά του Θεού) και πράξεων που είχαν στόχο, σύμφωνα με τις ιρανικές Αρχές, να πλήξουν τη δημόσια τάξη και την εθνική ασφάλεια.

Εκτελέστηκε μετά την επικύρωση της ποινής του, από το Ανώτατο Δικαστήριο, σύμφωνα με το Mizan.

Πριν από αυτόν, 13 άνδρες έχουν εκτελεστεί σε σχέση με το κύμα διαμαρτυριών του Ιανουαρίου.

Οι εκτελέσεις αυξάνονται στο Ιράν μετά το ξέσπασμα του πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ στα τέλη Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων η Διεθνής Αμνηστία, το Ιράν είναι η χώρα με τον υψηλότερο αριθμό θανατικών ποινών μετά την Κίνα.

