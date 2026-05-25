Ιράν: Πρόοδος για την κατάρτιση μνημονίου κατανόησης με ΗΠΑ, αλλά δεν επίκειται επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας

Το Ιράν αναφέρει πρόοδο ως προς σειρά θεμάτων στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας επί μνημονίου κατανόησης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, επεσήμανε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Το Ιράν διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά πυρηνικά θέματα, πρόσθεσε τονίζοντας ότι οι μεταβολές στις θέσεις των αμερικανών αξιωματούχων δημιουργούν προβλήματα για την επίτευξη συμφωνίας.

«Είναι ακριβές να πούμε ότι έχουμε φθάσει σε συμπεράσματα ως προς μεγάλο μέρος των συζητούμενων θεμάτων». «Αλλά από αυτό μέχρι να πούμε ότι επίκειται η υπογραφή μίας συμφωνίας, αυτό κανείς δεν μπορεί να το δηλώσει», είπε.

Ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ διευκρίνισε ότι το μνημόνιο συνεννόησης 14 σημείων επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου, τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ με αντάλλαγμα τη λήψη μέτρων εκ μέρους του Ιράν για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας δήλωσε ότι η Τεχεράνη επιβάλλει τέλη για τις «υπηρεσίες ναυσιπλοΐας» μάλλον, παρά τέλη διοδίων, στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

«Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, δηλαδή οι υπηρεσίες ναυσιπλοΐας, καθώς και τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος στα Στενά του Ορμούζ, στον Περσικό Κόλπο και την Θάλασσα του Ομάν επιβάλλουν την είσπραξη ορισμένων τελών», είπε επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν «δεν επιδιώκει την επιβολή τελών διοδίων».

