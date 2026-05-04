Λίβανος: Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου λέει όχι σε διαπραγματεύσεις με Ισραήλ έως ότου σταματήσει ο πόλεμος

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Λιβάνου, που είναι ο πλέον υψηλόβαθμος σιίτης πολιτικός και στενός σύμμαχος της Χεζμπολάχ, δήλωσε σήμερα ότι δεν μπορούν να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ χωρίς παύση του πολέμου που μαίνεται στον Λίβανο παρά την εκεχειρία.

Τα σχόλια του Ναμπίχ Μπέρι, που έγιναν, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις έδωσαν εντολή σε κατοίκους τεσσάρων ακόμα χωριών στον νότιο Λίβανο, να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, αποτυπώνουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αμερικανικές προσπάθειες για ειρήνευση μεταξύ των κρατών.

Το Ισραήλ εισέβαλε στον Λίβανο τον Μάρτιο με στόχο την εξάλειψη της Χεζμπολάχ, της φιλοϊρανικής, σιιτικής ένοπλης οργάνωσης, που άνοιξε πυρ κατά της άλλης πλευράς των συνόρων σε ένδειξη υποστήριξης προς την Τεχεράνη μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι η όποια συμφωνία για τον τερματισμό του ευρύτερου πολέμου πρέπει να σταματήσει τη σύγκρουση στον Λίβανο, αν και η Ουάσιγκτον δηλώνει ότι πρόκειται για ξεχωριστά ζητήματα.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός στα μέσα Απριλίου, η οποία έκτοτε παρατάθηκε έως τον Μάιο. Αν και οι συγκρούσεις έχουν ελαχιστοποιηθεί, δεν έχουν παύσει. Το Ισραήλ συνεχίζει την κατοχή του στον νότιο Λίβανο και την κατεδάφιση χωριών εκεί, ενώ η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις επιθέσεις κατά των ισραηλινών δυνάμεων.

Ο Μπέρι δήλωσε στη λιβανική εφημερίδα An-Nahar ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι «να σταματήσει ο πόλεμος πριν από την όποια πολιτική πορεία» και ότι απορρίπτει τις όποιες διαπραγματεύσεις χωρίς εγγυήσεις ότι το Ισραήλ θα σταματήσει τις επιθέσεις, σύμφωνα με σύνοψη των δηλώσεών του που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του.

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε σήμερα προειδοποίηση προς τους κατοίκους τεσσάρων χωριών, πέραν της λεγόμενης ‘ζώνης ασφαλείας’, να εγκαταλείψουν άμεσα τα σπίτια τους, κατηγορώντας τη Χεζμπολάχ ότι παραβιάζει την εκεχειρία και δηλώνοντας ότι σκοπεύει να ενεργήσει εναντίον της.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε 11 επιχειρήσεις κατά των ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο χθες, Κυριακή.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου επιθυμεί μια μόνιμη συμφωνία με το Ισραήλ που θα δώσει τέλος σε έναν συνεχή κύκλο ισραηλινών εισβολών και πληγμάτων, χωρίς να φθάνει στο σημείο να δηλώνει ότι θέλει μια συμφωνία ειρήνης. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η όποια συμφωνία πρέπει να προβλέπει τον οριστικό αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που φιλοξένησε απεσταλμένους των δύο χωρών για τις συνομιλίες περί εκεχειρίας τον περασμένο μήνα, δήλωσε ότι υπάρχει «μεγάλη πιθανότητα» να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία φέτος και ότι θέλει να φιλοξενήσει σύντομα μια συνάντηση μεταξύ του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του προέδρου του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν.

Η Χεζμπολάχ και ο Μπέρι αντιτίθενται σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις.

Ο Αούν έχει δηλώσει ότι τάσσεται υπέρ συνομιλιών σε επίπεδο πρεσβευτών με το Ισραήλ με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας, και στη συνέχεια διευρυμένων συνομιλιών για τα άλλα αιτήματα του Λιβάνου, όπως η πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών, η επιστροφή των εκτοπισμένων και η απελευθέρωση όσων κρατούνται από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, περισσότεροι από 2.600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο από τις 2 Μαρτίου. Το Ισραήλ δηλώνει ότι 17 από τους στρατιώτες του έχουν σκοτωθεί στον νότιο Λίβανο ενώ δύο άμαχοι έχουν σκοτωθεί από επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

