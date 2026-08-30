Συναγερμός ανοιχτά της Κερύνειας. Eπιβατικό πλοίο αναποδογύρισε

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής ανοιχτά της Κερύνειας, όταν επιβατικό πλοίο με συνολικά 279 επιβάτες και μέλη πληρώματος πήρε νερά και αναποδογύρισε λίγο μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι.Το πλοίο βρισκόταν περίπου δύο με δυόμισι χιλιόμετρα από την ακτή όταν άρχισε να παίρνει νερά. Ο κυβερνήτης επιχείρησε να επιστρέψει προς το λιμάνι, ωστόσο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον ελιγμό πριν το σκάφος ανατραπεί.

Μεγάλη κινητοποίηση για τη διάσωση

Στην περιοχή έσπευσαν τρία σκάφη της «Ακτοφυλακής» και τρία ιδιωτικά πλοιάρια, ενώ στην ξηρά κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις.Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματίες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί επίσημος αριθμός ή η κατάσταση της υγείας τους.