Φονικό μπουρίνι για Κύπριο επιχειρηματία
Κότερα διαλύθηκαν στα βράχια
Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας από τη Λεμεσό είναι ο νεκρός κυβερνήτης του σκάφους που τσακίστηκε στα βράχια από το φοβερό μπουρίνι στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο, κοντά στην Αγία Νάπα.
Η κόρη του και η σύντροφός του, που επέβαιναν στο σκάφος, κατάφεραν να διασωθούν. Ο ίδιος δεν άκουσε τις προτροπές των φίλων του να εγκαταλείψει το σκάφος και τελικά έχασε τη ζωή του.
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