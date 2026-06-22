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Κατάρ: Φονική έκρηξη σε βιομηχανική ζώνη – 13 νεκροί

Πρόκειται για ατύχημα, δεν θα επηρεάσει τις εξαγωγές, δηλώνει ο υπ. Ενέργειας
ΔΙΕΘΝΗ
22/06/2026 17:27
Κατάρ: Φονική έκρηξη σε βιομηχανική ζώνη – 13 νεκροί
AP Photo/Raphael Poletti

Η έκρηξη σε ένα τεράστιο συγκρότημα επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Κατάρ, η οποία χαρακτηρίστηκε ατύχημα από τις αρχές, προκάλεσε τον θάνατο 13 ανθρώπων ινδικής και πακιστανικής εθνικότητας και τον τραυματισμό άλλων 66, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Ενέργειας Σάαντ αλ Κάαμπι.

Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή κανενός μεταξύ των τραυματιών, διευκρίνισε ο Σάαντ αλ Κάαμπι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Πρόκειται, όπως δήλωσε ο υπουργός, για “ατύχημα και όχι δολιοφθορά ή εχθρική ενέργεια” που “δεν θα επηρεάσει καθόλου τις εξαγωγές μας προς τον υπόλοιπο κόσμο”.

Η έκρηξη σημειώθηκε την Κυριακή στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν, στις κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Κατάρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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