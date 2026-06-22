Κρεμλίνο: Προσπάθειες περιορισμού της αναστάτωσης στην προμήθεια καυσίμων

Σε εξέλιξη είναι οι προσπάθειες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές συνέπειες στην προμήθεια καυσίμων, έπειτα από τις επιθέσεις των ουκρανικών δυνάμεων με drones, στη Χερσόνησο της Κριμαίας.

Εν τω μεταξύ, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, έκανε λόγο για ενεργοποίηση ενός μηχανισμού, συντονισμού της κυβέρνησης και των εταιριών πετρελαίου, που αφορά στις τιμές των καυσίμων, ενώ, έκανε λόγο και για όλα τα ληφθέντα μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση.