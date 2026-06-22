ΗΠΑ: Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Fed Άλαν Γκρίνσπαν
Έφυγε σήμερα από τη ζωή, ο Άλαν Γκρινσπαν, όπως ανακοίνωσε το NBC NEWS. Είχε χαρακτηριστεί ως σημαντικός πρόεδρος της FED (Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα), μετά από την απόσυρσή του το 2006, ωστόσο, επικρίθηκε σφοδρά και δέχτηκε έντονη κριτική, για τη χρηματοπιστωτική κρίση, δυο χρόνια αργότερα.
Ο επιδραστικός οικονομολόγος, που έφτασε να διοικεί την αμερικανική νομισματική πολιτική, για πέντε θητείες, πέθανε, μετά από επιπλοκές της νόσου Πάρκινσον, και σε ηλικία εκατό ετών.
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