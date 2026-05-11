Κάγια Κάλας: Η δυναμική αλλάζει υπέρ του Κιέβου

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε σήμερα ότι η δυναμική του πολέμου στην Ουκρανία αλλάζει υπέρ του Κιέβου.

«Η Ουκρανία βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση απ’ ότι ήταν πριν από έναν χρόνο», είπε η Κάλας σε συνέντευξη Τύπου.

Επικαλέστηκε μεταξύ άλλων τις «απώλειες-ρεκόρ της Μόσχας στα πεδία των μαχών», τα ουκρανικά πλήγματα «βαθιά» εντός του ρωσικού εδάφους, καθώς και τις μετριοπαθείς εορταστικές εκδηλώσεις στην Κόκκινη Πλατεία για την επέτειο της 9ης Μαΐου, χωρίς στρατιωτικό εξοπλισμό.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν βρισκόταν ποτέ σε τόσο αδύναμη θέση», εκτίμησε η Κάγια Κάλας.

Ύστερα από τέσσερα χρόνια πολέμου, οι μάχες εξακολουθούν να μαίνονται με αμείωτη ένταση στην πρώτη γραμμή των συγκρούσεων. Για πρώτη φορά μετά την ουκρανική αντεπίθεση το καλοκαίρι του 2023, το τμήμα της ουκρανικής επικράτειας που ελέγχει ο ρωσικός στρατός συρρικνώθηκε κατά περίπου 120 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον Απρίλιο, σύμφωνα με ανάλυση στοιχείων του αμερικανικού Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) που εκπόνησε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

ΠΗΓΗ – ΑΠΕ