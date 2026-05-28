Κ. Κάλας: Η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ «ουδέτερος μεσολαβητής» ανάμεσα στην Μόσχα και το Κίεβο

Η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ «ουδέτερος μεσολαβητής» ανάμεσα στην Μόσχα και το Κίεβο, δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, την ώρα που οι Ευρωπαίοι, αναρωτιούνται, μήπως ήρθε ο καιρός να συνομιλήσουν με την Μόσχα.

«Ενα πράγμα είναι τελείως ξεκάθαρο: η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ ουδέτερος μεσολαβητής ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία, διότι βρισκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και υπερασπιζόμαστε τα δικά μας θεμελιώδη συμφέροντα στον τομέα της ασφάλειας», είπε μετά την ολοκλήρωση της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό της Κύπρου.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ