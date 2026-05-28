Η Μόσχα δεν καλωσορίζει την συνεργασία της Αρμενίας με εκείνους θέλουν να βλάψουν την Ρωσία
Η Ρωσία εξακολουθεί να θεωρεί την Αρμενία εταίρο αλλά «δεν καλωσορίζει» την συνεργασία του Γερεβάν με εκείνους που θέλουν να βλάψουν την Ρωσία, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.
Η πολιτική που ακολουθούν οι σημερινές αρχές της Αρμενίας σε σχέση με τη Ρωσία «δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί ισορροπημένη» είπε η Ζαχάροβα, απορρίπτοντας τις καταγγελίες ότι η Ρωσία παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις του Γερεβάν ως «κατασκοπομανία».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
