Η Μόσχα δεν καλωσορίζει την συνεργασία της Αρμενίας με εκείνους θέλουν να βλάψουν την Ρωσία

Η Ρωσία εξακολουθεί να θεωρεί την Αρμενία εταίρο αλλά «δεν καλωσορίζει» την συνεργασία του Γερεβάν με εκείνους που θέλουν να βλάψουν την Ρωσία, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Η πολιτική που ακολουθούν οι σημερινές αρχές της Αρμενίας σε σχέση με τη Ρωσία «δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί ισορροπημένη» είπε η Ζαχάροβα, απορρίπτοντας τις καταγγελίες ότι η Ρωσία παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις του Γερεβάν ως «κατασκοπομανία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ