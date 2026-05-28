Έμπολα: Ο επικεφαλής του ΠΟΥ βρίσκεται καθ’ οδόν για τη ΛΔ Κονγκό

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο οποίος βρίσκεται σήμερα καθ’ οδόν για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου εξελίσσεται ταχύτατα επιδημία του Έμπολα, απηύθυνε έκκληση για να αναληφθεί δράση «τώρα» και «από κοινού» για να αναχαιτιστεί η εξάπλωση του ιού.

«Βρίσκομαι καθ’ οδόν για την ΛΔ Κονγκό. Ο Έμπολα έχει επιστρέψει. Η επαρχία του Ιτούρι (βορειοανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό) είναι η περισσότερο πληγείσα», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X. «Θα βρίσκομαι εκεί στο πλευρό των ομάδων μας του ΠΟΥ, των εταίρων μας και των εξαιρετικών εργαζομένων στον τομέα υγείας που δεν σταμάτησαν ποτέ να δίνουν μάχη, δουλεύοντας όλοι υπό τις οδηγίες της κυβέρνησης της ΛΔ Κονγκό», πρόσθεσε.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει ήδη «νικήσει τον Έμπολα 16 φορές», θύμισε. «Η 17η φορά δεν θα αποτελέσει εξαίρεση. Αλλά οφείλουμε να δράσουμε τώρα, από κοινού», σημείωσε.

Η ΛΔ Κονγκό, όπου έχουν πληγεί ανατολικές επαρχίες που είναι δυσπρόσιτες οδικώς και σπαράσσονται από τη βία ένοπλων ομάδων, κήρυξε στις 15 Μαΐου το ξέσπασμα επιδημίας του Έμπολα που έχει προκληθεί από το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό (Bundibugyo) του ιού.

Για το στέλεχος αυτό του Έμπολα δεν υπάρχει εμβόλιο, ούτε συγκεκριμένη θεραπεία και ο ΠΟΥ κήρυξε διεθνή υγειονομικό συναγερμό.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η ΛΔ Κονγκό είχε καταγράψει στις 24 Μαΐου 906 ύποπτα κρούσματα, μεταξύ των οποίων 223 θανάτους. Από τα 295 δείγματα που εξετάστηκαν, 105 κρούσματα, μεταξύ των οποίων 10 θάνατοι, έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά.

Καθώς δεν υπάρχει εμβόλιο, ο περιορισμός της εξάπλωσης του ιού εναπόκειται κυρίως στον σεβασμό των μέτρων προστασίας και στον γρήγορο εντοπισμό των κρουσμάτων.

Ωστόσο η διοργάνωση της ανταπόκρισης αργεί στην Ιτούρι, περίκλειστη περιοχή που σπαράσσεται από τη βία ένοπλων ομάδων και η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό για τη μεταφορά ιατρικής βοήθειας από το διεθνές αεροδρόμιο της Μπούνια, της πρωτεύουσας της επαρχίας που βρίσκεται σε απόσταση περίπου δώδεκα χιλιομέτρων από την Ρουαμπάρα, μια από τις εστίες της επιδημίας.

Οι περισσότερες από τις επιδημίες του Έμπολα που έχουν ξεσπάσει στη ΛΔ Κονγκό οφείλονταν στο στέλεχος Ζαΐρ του ιού, το μόνο για το οποίο υπάρχει εμβόλιο.

Την περασμένη Παρασκευή, ο ΠΟΥ ανέβασε το επίπεδο στο οποίο αξιολογεί τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία στη ΛΔ Κονγκό από «υψηλό» σε «πολύ υψηλό», που είναι το μέγιστο, συνεχίζοντας ωστόσο προς το παρόν να θεωρεί τον κίνδυνο «υψηλό» σε περιφερειακό επίπεδο και «χαμηλό» σε διεθνές.

Δέκα αφρικανικές χώρες αντιμετωπίζουν κίνδυνο να πληγούν από τον Έμπολα πέραν της ΛΔ Κονγκό και της Ουγκάντα, προειδοποίησε το Σάββατο η υγειονομική υπηρεσία της Αφρικανικής Ένωσης Africa CDC.

Η Ουγκάντα, η οποία έχει καταγράψει επτά επιβεβαιωμένα κρούσματα, έκλεισε προσωρινά χθες, Τετάρτη, τα σύνορά της με τη ΛΔ Κονγκό μετά την «όξυνση του εύρους» της επιδημίας του Έμπολα στη γειτονική της χώρα, σύμφωνα με τις αρχές.

