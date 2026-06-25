Ιταλία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί εξαιτίας του καύσωνα

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, έχουν χάσει τη ζωή τους, από το κύμα καύσωνα στη χώρα. Ανάμεσα στα θύματα, είναι εργαζόμενοι στον οικοδομικό και γεωργικό τομέα, αλλά και ένας άστεγος, που κατέληξε από θερμοπληξία.

Εν τω μεταξύ, σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής, βρίσκονται σήμερα 17 πόλεις της χώρας, ενώ αύριο θα είναι 18, σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων, κάνουν λόγο για κορύφωση του καύσωνα την ερχόμενη Δευτέρα, όπου σε πολλές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ιταλίας, οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν του σαράντα βαθμούς.

Ωστόσο, στην Φλωρεντία, η πινακοθήκη των Ουφίτσι, αποφάσισε να κλείσει τα ταμεία για την αγορά εισιτηρίων, για τρεις ημέρες, προκειμένου να μην υπάρξει συνωστισμός κάτω από τον καυτές ακτίνες του ήλιου.

Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρει δημοσίευμα της La Repubblica, ο Δήμος της Ρώμης, σκοπεύει αν μετατρέψει σε «κλιματικά καταφύγια» για τους πολίτες, παλιά αντιαεροπορικά καταφύγια, υπόγειες ρωμαϊκές σήραγγες και λατομεία, προκειμένου οι πολίτες, να προστατευτούν από τις υψηλές θερμοκρασίες.