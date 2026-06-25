Ο Τραμπ βρίσκει τον επίδοξο επόμενο πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπέρναμ «ακραία» προοδευτικό

Στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον επικρατέστερο υποψήφιο, για τη θέση του πσραιτηθέντα Κιρ Στάρμερ, Άντι Μπέρναμ «ακραία φιλελεύθερο».

Ο Τρμπ προεξόφλησε πως ο «πιθανόν δεν θα ανοίξει τη Βόρεια Θάλασσα» σε πετρελαϊκές εταιρείες για να αναζητήσουν υποθαλάσσια κοιτάσματα και πρόσθεσε ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο πεθαίνει»

Ο κ. Μπέρναμ επέκρινε τον Ντόναλντ Τραμπ στο παρελθόν, ενώ πέρυσι χαρακτήρισε το πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ «πολωμένο» και «δηλητηριώδες».

Το 2021, για τα επεισόδια στο Καπιτώλιο, ο κ. Μπέρναμ σχολίαζε πως κάθε βρετανός πολιτικός που αντιμετώπισε με ευγένεια τον Ντόναλντ Τραμπ «θα όφειλε να ντρέπεται αυτή τη στιγμή».

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο τι γνωρίζει για τον διεκδικητή του αξιώματος του πρωθυπουργού της Βρετανίας, ο κ. Τραμπ είπε «δεν ξέρω — νομίζω ότι είδα πως ήταν, υποθέτω, δήμαρχος. Ακούω πως είναι ακραία φιλελεύθερος, ακραία, που σημαίνει ότι μάλλον δεν θα ανοίξει τη Βόρεια Θάλασσα» στις πετρελαϊκές εταιρείες, πρόσθεσε.