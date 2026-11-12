Ιταλία: Πλημμύρισε το Vezzano Ligure

Περισσότερα από 179 χιλιοστά βροχής καταγράφηκαν στο Vezzano Ligure, υπερφορτώνοντας τα συστήματα αποστράγγισης και πλημμυρίζοντας δρόμους, σπίτια και χαμηλές περιοχές.

Οι αρχές παρακολουθούν τα επίπεδα των υδάτων, ενώ τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται στις πληγείσες περιοχές. Οι κάτοικοι έχουν προειδοποιηθεί να αποφεύγουν τους πλημμυρισμένους δρόμους και να παραμένουν σε εγρήγορση, καθώς οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται.

Πηγή: Χ- @Whi_rlz