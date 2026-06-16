Ιταλία: Άνοδος για το νέο ακροδεξιό κόμμα στις δημοσκοπήσεις

Αυξημένα ποσοστά καταγράφει το νεοσύστατο ακροδεξιό κόμμα «Εθνικό Μέλλον» στην Ιταλία, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις για την πρόθεση ψήφου. Όπως προκύπτει από έρευνα της εταιρείας Swg για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού La7, το κόμμα του στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι συγκεντρώνει ποσοστό 5,3%, λίγες ημέρες μετά το ιδρυτικό του συνέδριο.

Στο πολιτικό του πρόγραμμα περιλαμβάνονται θέσεις όπως η μαζική απέλαση παράτυπων μεταναστών, ο περιορισμός δικαιωμάτων για ορισμένες κατηγορίες μεταναστών με άδεια εργασίας, η κατάργηση του αδικήματος της γυναικοκτονίας και η αντίθεση σε ειδικές νομικές προστασίες για τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Παράλληλα, το κόμμα έχει επιλέξει προς το παρόν να μην στηρίξει την κυβέρνηση της Ρώμης.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, τα Αδέλφια της Ιταλίας παραμένουν η ισχυρότερη πολιτική δύναμη με ποσοστό 27,9%. Ακολουθεί η Φόρτσα Ιτάλια με 7,2%, ενώ η Λέγκα υποχωρεί στο 5,3%.

Στην αντιπολίτευση, πρώτο κόμμα παραμένει το Δημοκρατικό Κόμμα με ποσοστό 22,1%, υπό την ηγεσία της Έλι Σλάιν. Ακολουθεί το Κίνημα Πέντε Αστέρων του Τζουζέπε Κόντε με 13,3%, ενώ η συμμαχία της Ιταλική Αριστερά και Οικολόγοι συγκεντρώνει 6,5%.

Στα μικρότερα κόμματα, η Δράση (Azione) καταγράφει 3,1%, η Ζωντανή Ιταλία 2,4%, ενώ το Περισσότερη Ευρώπη συγκεντρώνει 1,6% στην πρόθεση ψήφου.