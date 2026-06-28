Ισραήλ: Η ισραηλινή κυβέρνηση αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων

Ομόφωνα, αναγνώρισε σήμερα την Γενοκτονία των Αρμενίων, η ισραηλινή κυβέρνηση. Τον όρο, απορρίπτει η Άγκυρα, σε ένα πλαίσιο έντασης με την Τουρκία, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.

Στο δελτίο Τύπου, επισημαίνεται ακόμα: «Ιστορική απόφαση: η ισραηλινή κυβέρνηση, ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση του υπουργού Γκέντεον Σάαρ, να αναγνωριστεί η Γενοκτονία των Αρμενίων».

Η συγκεκριμένη αυτή απόφαση, θα πρέπει επίσης να εγκριθεί από το κοινοβούλιο.