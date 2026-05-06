Ισπανία-χανταϊός: Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius θα δέσει στο λιμάνι της Γραναδίγια στο νησί της Τενερίφης

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, θα δέσει «εντός τριών ημερών» στο λιμάνι της Γραναδίγια στο νησί της Τενερίφης στα Κανάρια Νησιά, ανακοίνωσε σήμερα η Ισπανίδα υπουργός Υγείας, παρά την αντίθεση της περιφερειακής κυβέρνησης του αρχιπελάγους.

Όλοι οι επιβάτες που παραμένουν στο κρουαζιερόπλοιο και είναι ασυμπτωματικοί και οι μη Ισπανοί υπήκοοι θα επαναπατριστούν μετά την άφιξη του πλοίου στην Τενερίφη από το Πράσινο Ακρωτήριο, τόνισε η Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ σε συνέντευξη Τύπου.

«Θα τεθεί σε εφαρμογή ένα κοινό σχέδιο υγειονομικής αξιολόγησης και απομάκρυνσης για τον επαναπατρισμό όλων των επιβατών, εκτός αν η υγεία τους δεν τους το επιτρέπει. Όλοι οι ξένοι επιβάτες θα επαναπατριστούν», σημείωσε.

Οι ξένοι επιβάτες δεν θα υποχρεωθούν να μπουν σε καραντίνα στην Ισπανία, καθώς η απόφαση αυτή εναπόκειται στις χώρες καταγωγής τους, πρόσθεσε η υπουργός.

Οι 14 Ισπανοί που βρίσκονται στο MV Hondius θα μεταφερθούν στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Γκόμεθ Ούγια στη Μαδρίτη, τόνισε.

Νωρίτερα σήμερα ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης των Κανάριων Νησιών Φερνάντο Κλαβίχο δήλωσε αντίθετος στο ενδεχόμενο να δέσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο.