Ντ. Τραμπ: Ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει αν το Ιράν συμφωνήσει με την πρόταση

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα, ότι αν το Ιράν τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, θα μπορούσε να τερματιστεί και το Στενό του Ορμούζ, να ανοίξει ξανά.

«Υποθέτοντας ότι το Ιράν συμφωνεί να δώσει ό,τι έχει συμφωνήσει, κάτι που είναι ίσως μια μεγάλη υπόθεση, η ήδη θρυλική Επική Οργή θα τελειώσει και ο εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει στο Στενό του Ορμούζ να είναι ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Αν δεν συμφωνήσουν, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί και, δυστυχώς, θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν», συνέχισε.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ