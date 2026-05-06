Ανεστάλη η επιχείρηση «Ελευθερία»
Πρόοδο με το Ιράν επικαλείται ο Τραμπ
Προσωρινή παύση της Επιχείρησης ” Σχέδιο Ελευθερίας” ανακοίνωσε η Ουάσιγκτον καθώς, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.
Η Τεχεράνη επιδιώκει μια δίκαιη και συνολική συμφωνία, τόνισε ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών στις συνομιλίες με τον κινέζο ομόλογο του.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις