Αμερικανός αξιωματούχος διέψευσε ότι πολεμικό πλοίο επλήγη από ιρανικούς πυραύλους

Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος, διέψευσε ότι πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, επλήγη από ιρανικούς πυραύλους, δήλωσε ο δημοσιογράφος του Axios, Barak Ravid.

Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων Fars, μετέδωσε ότι δύο πύραυλοι έβαλαν κατά αμερικανικού πολεμικού πλοίου, όταν αγνόησε τις ιρανικές προειδοποιήσεις, κοντά στην παράκτια πόλη Τζασκ.

Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν, απέτρεψε την είσοδο «αμερικανοσιωνιστικών» πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε η κρατική ιρανική τηλεόραση.

Το Ιράν προειδοποίησε τις αμερικανικές δυνάμεις να μην εισέλθουν στα Στενά μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ θα συνοδεύσουν τα πλοία που έχουν εγκλωβισθεί στον Κόλπ

