Το Σόι σου (Ε)

Γερμανία: Ένοπλος έχει οχυρωθεί σε μπαρ στο Ρέντσμπουργκ του Σλέσβιγκ-Χολστάιν

ΔΙΕΘΝΗ
02/06/2026 12:27
AP Photo/Michael Probst

Ένας άνδρας έχει οχυρωθεί οπλισμένος σε μπαρ στο Ρέντσμπουργκ του Σλέσβιγκ-Χολστάιν, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπάρχουν τραυματίες, αλλά στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ειδικές δυνάμεις, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη ή τα πιθανά αιτήματά του, καθώς και το εάν εμπλέκονται περισσότερα άτομα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ

