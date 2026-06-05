Ιράν: «Προειδοποιητικοί πύραυλοι» κατά αμερικανικών πλοίων

Το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε «πυραύλους προειδοποίησης» προς δύο αμερικανικά πολεμικά πλοία στον Κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ότι παρεμποδίζει τη ναυσιπλοΐα και προχωρά σε κατασχέσεις εμπορικών πλοίων και δεξαμενόπλοιων μεταφοράς πετρελαίου. Οι αμερικανικές αρχές, ωστόσο, διαψεύδουν κατηγορηματικά το περιστατικό.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο IRNA, αναφέρεται ότι τα αμερικανικά αντιτορπιλικά DDG-103 και DDG-8 αποχώρησαν από τη θαλάσσια περιοχή του Ομάν με κατεύθυνση τον Ινδικό Ωκεανό, έπειτα από «πυρά προειδοποιητικών πυραύλων», χωρίς να διευκρινίζεται η ακριβής ημερομηνία του συμβάντος.

Από την πλευρά του, ο αμερικανικός στρατός απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης. Σε ανάρτηση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) στην πλατφόρμα Χ, αναφέρεται ότι «οι ιρανικές δυνάμεις δεν άνοιξαν πυρ ούτε επιτέθηκαν σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ», τονίζοντας πως ένα τέτοιο γεγονός θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου.

Παράλληλα, νωρίτερα η αμερικανική διοίκηση για την περιοχή Ινδίας–Ειρηνικού είχε αναφέρει ότι αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν το πλοίο χωρίς εθνικότητα M/T DAVINA, το οποίο τελεί υπό καθεστώς κυρώσεων, στον Ινδικό Ωκεανό κατά τη διάρκεια της νύχτας.