Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ -Ιράν διπλωματικός μαραθώνιος στο παρασκήνιο

Ένα βήμα πριν από την υπογραφή συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, βρίσκονται Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν παρά τη νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ .Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στις 4 Ιουλίου θα αρχίσουν οι εκδηλώσεις για την κηδεία του Αγιατολάχ Χαμενεΐ που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου.