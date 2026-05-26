Ιράν: Εκτελέστηκε ένας άνδρας κατηγορούμενος για συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ

Το Ιράν εκτέλεσε έναν άνδρα που κατηγορούνταν για κατασκοπεία και συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ, μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το πρακτορείο κατονόμασε τον άνδρα αυτόν ως Γκολαμρεζά Χάνι Σεκαράμπ.

Οι εκτελέσεις αυξάνονται στο Ιράν μετά το ξέσπασμα του πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ στα τέλη Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων η Διεθνής Αμνηστία, το Ιράν είναι η χώρα με τον υψηλότερο αριθμό θανατικών ποινών μετά την Κίνα.

