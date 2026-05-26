Ισραήλ: Ο στρατός κάλεσε τους κατοίκους της Ναμπατίγε στον νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν τις εστίες τους

Ο ισραηλινός στρατός, κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Ναμπατίγε, να φύγουν από τα σπίτια τους ενόψει πληγμάτων κατά της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στην πόλη αυτή του νοτίου Λιβάνου, που είχε τεθεί στο στόχαστρο και χθες.

«Πρέπει να απομακρυνθείτε αμέσως από τα σπίτια σας και να μετακινηθείτε βόρεια του ποταμού Ζαχράνι, ανέφερε στο X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντράι.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε χθες, πως το Ισραήλ θα κλιμακώσει τα πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, καθώς αξιωματούχος των ΗΠΑ, είπε πως η παραστρατιωτική οργάνωση, αγνόησε τις προειδοποιήσεις να σταματήσει να εκτοξεύει πυρά στο Ισραήλ, σε μια σύγκρουση που θα μπορούσε να απειλήσει τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ