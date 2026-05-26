Γάζα: Πέντε νεκροί σε ισραηλινό πλήγμα

Πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) από τον ισραηλινό στρατό, στοίχισε σήμερα τη ζωή σε πέντε ανθρώπους στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπως ανακοίνωσαν ένα νοσοκομείο και η Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα.

«Πέντε μάρτυρες και αρκετοί τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ύστερα από πλήγμα με ισραηλινό drone που στοχοθέτησε ομάδα αμάχων στα ανατολικά του Αλ-Μαγκάζι», δήλωσε η Πολιτική Προστασία, ένας οργανισμός παροχής πρώτων βοηθειών που λειτουργεί υπό την διοίκηση της ισλαμιστικής κίνησης Χαμάς.

Το νοσοκομείο των Μαρτύρων του Αλ-Άκσα της Ντέιρ αλ-Μπάλαχ επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε πέντε πτώματα, ενώ ο ισραηλινός στρατός, ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, δήλωσε ότι εξετάζει τις αναφορές αυτές.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ