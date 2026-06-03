Ζελένσκι: Ο ουκρανικός στρατός έπληξε τον τερματικό σταθμό πετρελαίου της Αγίας Πετρούπολης

Ο ουκρανικός στρατός έπληξε τον τερματικό σταθμό πετρελαίου της Αγίας Πετρούπολης, στη Ρωσία, στη διάρκεια της νύχτας, σε απόσταση περίπου 1.100 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης σε ανάρτησή του στο Telegram ότι χτυπήθηκαν «αμιγώς» στρατιωτικοί στόχοι στη βάση Κρόνσταντ, ενώ ένας ακόμα στόχος ήταν μια επιχείρηση στη ρωσική περιφέρεια Ταμπόφ που σχετίζεται με την παραγωγή όπλων, σε απόσταση περίπου 600 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου.

Πυκνός γκρίζος καπνός είχε υψωθεί στον ουρανό στα περίχωρα της Αγίας Πετρούπολης, ύστερα από νυχτερινή ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone), όπως δήλωσαν σήμερα αυτόπτες μάρτυρες. Σήμερα, στην πόλη ξεκινά το ετήσιο οικονομικό φόρουμ της Ρωσίας, στο οποίο αναμένεται να συμμετάσχει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης Αλεξάντρ Μπεγκλόφ δήλωσε ότι χτυπήθηκαν «υποδομές», τις οποίες δεν προσδιόρισε, σε τρεις περιοχές της πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ