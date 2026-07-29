Στους 13 οι νεκροί από τον σεισμό στην Ιαπωνία

Συνεχίζονται οι δραματικές προσπάθειες των ιαπωνικών σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα συντρίμμια εμπορικού κέντρου στο Κουμαμότο, μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιουσού, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 13 νεκρούς.

Μέχρι στιγμής, οκτώ άτομα έχουν ανασυρθεί ζωντανά από το κτίριο της εταιρείας Aeon, τμήμα του οποίου ισοπεδώθηκε από έκρηξη —πιθανότατα λόγω διαρροής αερίου— μία ώρα μετά τη δόνηση. Από την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε αφού είχε ολοκληρωθεί η εκκένωση των πελατών, έχασαν τη ζωή τους δύο νεαρές εργαζόμενες. Αν και οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για δεκάδες παγιδευμένους, η αστυνομία διευκρίνισε ότι ο αριθμός είναι τελικά μικρότερος, επιβεβαιώνοντας ωστόσο ότι υπάλληλοι παραμένουν στα ερείπια, με τους διασώστες να εστιάζουν στα σημεία από όπου ακούγονται εκκλήσεις για βοήθεια.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, έκανε λόγο για εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές, κτίρια και οδικά δίκτυα, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «κούρσα με τον χρόνο» και δεσμευόμενη για την πλήρη κινητοποίηση των κρατικών μηχανισμών. Παράλληλα με τις έρευνες για τα αίτια της έκρηξης, στις πληγείσες περιοχές έχουν αναπτυχθεί περισσότεροι από 4.500 στρατιώτες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η αναζήτηση επτά αγνοουμένων μετά την κατάρρευση.

Στα νοσοκομεία έχουν διακομιστεί δεκάδες τραυματίες.

Σε όλη τη νομαρχία Κουμαμότο, όπου πριν μια δεκαετία είχε σημειωθεί ένας φονικός σεισμός, περίπου 260.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή να μεταβούν σε κέντρα εκκένωσης, ανέφεραν οι αρχές. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έλαβε 386 κλήσεις έκτακτης ανάγκης μετά τον σεισμό, συμπεριλαμβανομένων αναφορών για καταρρεύσεις κτιρίων και ατόμων που αναζητούσαν διάσωση.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν περίπου 20 χιλιόμετρα νότια της πόλης Κουμαμότο, της μεγαλύτερης πόλης του νησιού Κιουσού με περίπου 700.000 κατοίκους.

Στην κοντινή πόλη Γιατσουσίρο πολλές στέγες σπιτιών έχουν υποστεί ζημιές, ενώ κάποια κτίρια έχουν καταρρεύσει. Οι δρόμοι που οδηγούν στην παράκτια πόλη έχουν ρωγμές και είναι κατεστραμμένοι σε ορισμένα σημεία, ενώ πολλές επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστές.