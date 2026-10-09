ΗΠΑ: Υποψήφιος του Green Party έβρισε Ισραηλινό οδηγό

Στη σύλληψη του 54χρονου Μάθιου Αρντ, υποψηφίου του Green Party για το Κογκρέσο, προχώρησαν οι αρχές στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, μετά από φραστική επίθεση σε βάρος 41χρονου Ισραηλινού οδηγού.

Το περιστατικό ξεκίνησε με αφορμή αυτοκόλλητο κατά της Χαμάς στο αυτοκίνητο του 41χρονου. Ο Αρντ κατηγορείται για έγκλημα μίσους, ενώ η επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο.

Οι ύβρεις και οι απειλητικές κινήσεις στον δρόμο

Σύμφωνα με την περιγραφή του 41χρονου, ο 54χρονος τον πλησίασε με το αυτοκίνητό του, κατέβασε το παράθυρο και άρχισε να τον βρίζει και να κάνει άσεμνες χειρονομίες. Όπως ανέφερε, προσπάθησε ακόμη και να τον βγάλει εκτός δρόμου.

Ο Ισραηλινός είχε μαζί του τον μικρό γιο του και επιχείρησε να κρατήσει απόσταση. Ακολούθησε τον Αρντ μέχρι ένα βενζινάδικο, όπου άρχισε να καταγράφει με την κάμερά του τη συνομιλία τους.

Όταν ο 41χρονος τον ρώτησε ποιος είναι, ο Αρντ αποκάλυψε το όνομά του και την υποψηφιότητά του για την 6η εκλογική περιφέρεια του Ουισκόνσιν. Μάλιστα, τον προκάλεσε να δημοσιοποιήσει το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 41χρονος τόνισε ότι δεν στρεφόταν κατά των Παλαιστινίων, αλλά κατά της οργάνωσης, την οποία κατηγόρησε ότι θέλει να σκοτώσει Εβραίους.

Όπως είπε, δεν γνώριζε ποιος ήταν ο Αρντ μέχρι να αποκαλύψει την ταυτότητα και τις πολιτικές του φιλοδοξίες. Πρόσθεσε ότι η επιθετική συμπεριφορά ήταν ιδιαίτερα δυσάρεστη, καθώς ο γιος του βρισκόταν στο πίσω κάθισμα.

Το πολιτικό πρόγραμμα του Μάθιου Αρντ

Ο 54χρονος εργάζεται ως ορκωτός λογιστής και σύμβουλος επενδύσεων. Μεταξύ των θέσεών του περιλαμβάνονται η παροχή υγειονομικής περίθαλψης μέσω του Medicare σε όλους τους πολίτες και η διακοπή των σχέσεων των ΗΠΑ με το Ισραήλ.

Στην προεκλογική του ιστοσελίδα υποστηρίζει ότι η Αμερική ανήκει σε ανθρώπους όλων των θρησκειών, Εβραίους και μουσουλμάνους, και χαρακτηρίζει «δηλητήριο» τις πολιτικές που καλλιεργούν το μίσος μεταξύ των ανθρώπων.