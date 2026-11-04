Ίλον Μασκ: Πέταξε εκατοντάδες εκατομμύρια, αλλά δεν αγόρασε τη νίκη

Εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια έπεσαν στην προεκλογική μάχη των ΗΠΑ, χωρίς να φέρουν το αποτέλεσμα που επιδίωκε ο Ίλον Μασκ. Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο επένδυσε τεράστια ποσά σε Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους, όμως οι εκλογικές ήττες που ακολούθησαν άφησαν τη χρηματοδότησή του χωρίς το πολιτικό αντίκρισμα που προσδοκούσε.

Σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια διέθεσε για την ενίσχυση υποψηφίων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ανάμεσά τους, ο Κεν Πάξτον, διεκδικητής μιας έδρας στη Γερουσία του Τέξας.

Ο Ρεπουμπλικανός Κεν Πάξτον AP Photo/LM Otero

Πάνω από 220 εκ. δολάρια για τον Πάξτον

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Μασκ. Το Τέξας είναι η πολιτεία όπου έχει μεταφέρει μεγάλο μέρος των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων.

Παρά τη χρηματοδότηση που ξεπέρασε τα 220 εκατομμύρια δολάρια, ο Πάξτον δεν κατάφερε να επικρατήσει. Νικητής αναδείχθηκε ο 37χρονος Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο, πρώην καθηγητής γυμνασίου από το Σαν Αντόνιο.

Ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο AP Photo/Eric Gay

«Μόλις αποδείξαμε ότι όλα τα χρήματα του κόσμου δεν μπορούν να συγκριθούν με τους κατοίκους του Τέξας», δήλωσε ο Ταλαρίκο μετά τη νίκη του.

Ο Μασκ, από την πλευρά του, αντιμετώπισε με ειρωνεία το εκλογικό αποτέλεσμα. «Έχω την εντύπωση ότι η παρέμβαση των διαστημικών μου λέιζερ στις εκλογές δεν λειτούργησε αυτή τη φορά», σχολίασε στο X.

Σε άλλη ανάρτησή του αναφέρθηκε στην προοπτική ανάπτυξης κέντρων δεδομένων στο διάστημα, σημειώνοντας ότι πλέον του φαίνονται ιδιαίτερα ελκυστικά.

Δεν ήταν μόνο ο Μασκ

Οι εκλογικές αναμετρήσεις ανέδειξαν και άλλες περιπτώσεις υποψηφίων με ισχυρή οικονομική υποστήριξη που δεν κατάφεραν να κερδίσουν.

Στο Οχάιο, ο επιχειρηματίας Βιβέκ Ραμασουάμι, ο οποίος είχε τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, ηττήθηκε από τη Δημοκρατική Έιμι Άκτον στη μάχη για τη θέση του κυβερνήτη.

Αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη στη Τζόρτζια. Ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος Ρικ Τζάκσον έχασε από την Κίσα Λανς Μπότομς.

Στο Μίσιγκαν, ο γιατρός Αμπντούλ Ελ Σαγέντ επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Μάικ Ρότζερς στη διεκδίκηση της έδρας στη Γερουσία. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η αντίπαλη πλευρά είχε δαπανήσει περισσότερα από 350 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που χαρακτήρισε ιστορικό για την πολιτεία.

«Δείξαμε ότι σε μια μάχη μεταξύ των χρημάτων και των πολλών, οι πολλοί μπορούν πραγματικά να κερδίσουν», δήλωσε.