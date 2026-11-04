Ιράν: Προειδοποίηση Χαμενεΐ για γενικευμένο πόλεμο αν οι ΗΠΑ χτυπήσουν ξανά

Νέα προειδοποίηση προς την Ουάσινγκτον απηύθυνε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε νέα αμερικανική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολύ ευρύτερη πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Το μήνυμά του αναρτήθηκε σήμερα στον επίσημο ιστότοπό του. «Αν επαναληφθούν τέτοιου είδους επιθέσεις, ο πόλεμος θα είναι πολύ πιο εκτεταμένος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα για τις ΗΠΑ και τις εκλογές

Ο Χαμενεΐ αναφέρθηκε και στις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, με αφορμή τις ενδιάμεσες εκλογές και την ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, όπως σημειώνεται στο μήνυμά του.

Κατά την εκτίμησή του, οι κομματικές ανακατατάξεις στην Ουάσινγκτον δεν πρόκειται να αλλάξουν την εχθρική στάση των ΗΠΑ απέναντι στην Τεχεράνη.

Μάλιστα, προειδοποίησε όσους θεωρούν ότι μια αλλαγή πολιτικών συσχετισμών ή πιθανές παραχωρήσεις προς την αμερικανική πλευρά θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις σχέσεις των δύο χωρών, τονίζοντας ότι «κάνουν μεγάλο λάθος».

Στο επίκεντρο οι αμερικανικές βάσεις και το Στενό του Ορμούζ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στρατηγική της Τεχεράνης απέναντι στην αμερικανική παρουσία στη Μέση Ανατολή.

Ο Ιρανός ηγέτης χαρακτήρισε την καταστροφή αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, καθώς και τη διαχείριση του Στενού του Ορμούζ, μέρος της ευρύτερης εκστρατείας του Ιράν κατά της αμερικανικής ηγεμονίας.

«Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι το τέλος της ηγεμονίας τους είναι μακριά, εμείς πιστεύουμε ότι είναι κοντά», δήλωσε.

Χωρίς δημόσια εμφάνιση από τον Μάρτιο

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση από τότε που ανέλαβε το αξίωμα του ανώτατου ηγέτη, τον Μάρτιο.

Οι τελευταίες τοποθετήσεις του έγιναν μέσω γραπτών μηνυμάτων που δημοσιεύονται στον επίσημο ιστότοπό του.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, με το Ιράν να προειδοποιεί ανοιχτά για επέκταση της σύγκρουσης σε περίπτωση νέων αμερικανικών πληγμάτων.