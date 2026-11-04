Αγνώριστος o Τζόνι Ντεπ – Ντύθηκε Σκρούτζ

Ο “Σκρούτζ” βρέθηκε να τριγυρνάει στους δρόμους της Νέας Υόρκης

Μεταμφιεσμένος στον Σκρούτζ εμφανίστηκε ο ηθοποιός Τζόνι Ντεπ, στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Έκπληκτοι οι περαστικοί τον αγαπημένο ηθοποιό μπροστά τους, ξεκίνησαν να φωτογραφίζονται μαζί του.

Ο ηθοποιός βγήκε στους δρόμους της πόλης για τις ανάγκες προώθησης της νέας του κινηματογραφικής ταινίας “Ebenezer”. Ο Τζόνι Ντεπ όχι μόνο μεταμφιέστηκε αλλά μπήκε και μέσα στον σκυθρωπό ρόλο. Σε βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φαίνεται να τριγυρνά να κοιτάζει θυμωμένος τους περαστικούς λέγοντας: “Καλά Χριστούγεννα και σκάστε όλοι”