Η Ρωσία έπληξε ουκρανικό λιμάνι στον Δούναβη- Επίθεση της Ουκρανίας με drones κατά της Μόσχας

Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας, προκάλεσε ζημιές στην πόλη Ιζμαήλ της Ουκρανίας τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ οι ρωσικές αρχές, έκαναν λόγο περί κατάρριψης τεσσάρων ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, που κατευθύνονταν στην πρωτεύουσα, Μόσχα.

Η Ιζμαήλ, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στον Δούναβη, στρατηγικής σημασίας, μπαίνει συχνά στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, λιμενικές υποδομές υπέστησαν ζημιές, πάντως δεν υπήρξαν θύματα και «σχεδόν όλα» τα όπλα που χρησιμοποίησε η ρωσική πλευρά «καταστράφηκαν» προτού πλήξουν τους στόχους τους.

Σε εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από τις αρχές μέσω Telegram εικονίζεται πυρκαγιά σε κτίριο.

Αλλού στην Ουκρανία, δυο άνθρωποι διασώθηκαν και άλλος ένας εκφράζονταν φόβοι πως παγιδεύτηκε σε συντρίμμια έπειτα από επιδρομή ρωσικών drones στο Χάρκοβο (βορειοανατολικά), ανέφερε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ.

Οι διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των ΗΠΑ με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε με την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια το 2022 έχουν ουσιαστικά ανασταλεί αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Η κάθε πλευρά κατηγορεί την άλλη ότι επιτίθεται εναντίον πολιτικών και ιδίως ενεργειακών υποδομών και αμάχων εσκεμμένα. Κι οι δυο διαψεύδουν ότι στοχοποιούν αμάχους εσκεμμένα.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σαμπιάνιν ανέφερε μέσω Telegram ότι τέσσερα ουκρανική μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που κατευθύνονταν στη Μόσχα καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Η επίθεση καταγράφτηκε έπειτα από τη μαζική επιδρομή drones εναντίον της Μόσχας το σαββατοκύριακο κι αφού ο ρωσικός στρατός έπληξε την Οδησσό και τη Ντνίπρο τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπους.

Στην περιφέρεια Κουρσκ, η οποία γειτονεύει με την Ουκρανία, γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες σε ουκρανική επιδρομή, ανέφεραν οι τοπικές αρχές μέσω Telegram αργά το βράδυ.

Οι ρωσικές περιφέρειες Ραστόφ (νότια) και Γιαροσλάβλ (βορειοανατολικά της πρωτεύουσας) επίσης έγιναν στόχοι ουκρανικών επιδρομών, ανέφεραν οι αρχές.

Στο μεταξύ στη Γιαροσλάβλ, όπου βρίσκονται διυλιστήρια και συναφείς υποδομές, ο περιφερειάρχης Μιχαήλ Γεφράγεφ προειδοποίησε μέσω Telegram τους οδηγούς που κατευθύνονται στη Μόσχα να προσέχουν εξαιτίας της απειλής επιθέσεων ουκρανικών drones.

Η ουκρανική πλευρά επιδιώκει τους τελευταίους μήνες να στερήσει από τη Ρωσία έσοδα χάρη σε εξαγωγές υδρογονανθράκων. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε χθες βράδυ μέσω X ότι τους τελευταίους μήνες, η δυναμικότητα των ρωσικών διυλιστηρίων μειώθηκε κατά 10% και πετρελαϊκά κοιτάσματα έκλεισαν.

«Ο (ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν φυσικά είχε φτιάξει πολεμικό ταμείο–το οποίο όμως σίγουρα δεν αρκεί για να συνεχίσει τον πόλεμο επ’ αόριστον», σημείωσε ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ