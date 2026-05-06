Το Ισραήλ ζήτησε να εκκενωθούν δώδεκα χωριά στο νότιο Λίβανο

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, ζήτησαν σήμερα να εκκενωθούν δώδεκα χωριά στο νότιο Λίβανο, πιθανόν ενόψει πληγμάτων εναντίον της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

«Για την ασφάλειά σας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως τα σπίτια σας και να απομακρυνθείτε (…) τουλάχιστον χίλια μέτρα προς ανοιχτούς χώρους», έγραψε στο λογαριασμό του στο X στην αραβική γλώσσα ο Αβισάι Αντράε, ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ