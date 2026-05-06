Ιράν: Τουλάχιστον 8 νεκροί και 40 τραυματίες σε πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο κοντά στην Τεχεράνη

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σαράντα τραυματίστηκαν, σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο πόλης που βρίσκεται κοντά στην Τεχεράνη, μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες, Τρίτη, σε εμπορικό κέντρο της πόλης Αντισέχ, στο οποίο υπάρχουν 250 εμπορικά καταστήματα και γύρω στα πενήντα γραφεία και το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου τριάντα χιλιομέτρων από την Τεχεράνη, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές.

Εικόνες που μεταδόθηκαν χθες από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πολλούς ορόφους να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες και από αυτούς να βγαίνει πυκνός μαύρος καπνός.

Η εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για να διευκρινιστούν τα αίτια της τραγωδίας αυτής και εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του κατασκευαστή του κτιρίου.

Οι πυρκαγιές είναι συχνές στο Ιράν, αλλά σπάνια έχουν θύματα.

Ωστόσο τον Ιούνιο του 2020, ισχυρή έκρηξη που προκλήθηκε από φιάλες αερίου που πήραν φωτιά σε κλινική στη βόρεια Τεχεράνη είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 19 ανθρώπους.

Επίσης τον Ιανουάριο του 2017 πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο 15 ορόφων στην Τεχεράνη είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 22 ανθρώπους, από τους οποίους οι 16 ήταν πυροσβέστες.

