Η Γαλλία ελπίζει η ΕΕ να υιοθετήσει “τις επόμενες ημέρες” κυρώσεις εις βάρος βίαιων Ισραηλινών εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει η ΕΕ να υιοθετήσει “τις επόμενες ημέρες” κυρώσεις εις βάρος των Ισραηλινών εποίκων “που ευθύνονται για φόνους Παλαιστίνιων ή εμπρησμούς στη Δυτική Όχθη”.

“Στόχος μας είναι τα πράγματα να αλλάξουν και η ισραηλινή κυβέρνηση να αλλάξει την πολιτική της: στη Γάζα να επιτρέψει την πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας, στη Δυτική Όχθη να βάλει τέλος στον παράνομο εποικισμό και την έκρηξη της βίας από ακραίους και βίαιους εποίκους”, δήλωσε ο Μπαρό μιλώντας στο France Info.

“Εδώ και ένα χρόνο υποστηρίζω την επιβολή κυρώσεων κατά οντοτήτων ή ατόμων που ευθύνονται για τον φόνο Παλαιστινίων ή για εμπρησμούς στη Δυτική Όχθη. Αυτές οι ευρωπαϊκές κυρώσεις έχουν μπλοκαριστεί εδώ και ένα χρόνο από το ουγγρικό βέτο, ένα βέτο που θα μπορούσε να αρθεί και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να επιβάλουμε αυτές τις κυρώσεις τις επόμενες ημέρες”, πρόσθεσε.

Η κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη είναι θέατρο βιαιοτήτων στις οποίες εμπλέκονται Ισραηλινοί έποικοι και οι οποίες έχουν ενταθεί μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίζεται σε στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής, τουλάχιστον 1.065 Παλαιστίνιοι -συμπεριλαμβανομένων μαχητών και δραστών επιθέσεων, αλλά και αμάχων- έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από Ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα που πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αναστολής της συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ- Ισραήλ, ο Μπαρό εμφανίστηκε επιφυλακτικός. Υπενθύμισε “την ακλόνητη δέσμευση” της Γαλλίας στην ασφάλεια του Ισραήλ, αλλά πρόσθεσε ότι “εάν η ισραηλινή κυβέρνηση δεν αλλάξει την πολιτική της, ιδιαίτερα στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, δεν θα μπορούμε απλώς να προσποιούμαστε σα να μην συμβαίνει τίποτα”.

“Αλλά αυτή είναι μια απόφαση που θα ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο”, υπογράμμισε ο Γάλλος υπουργός.

Την Τρίτη ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Παρίσι του πρωθυπουργού του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ, είχε επισημάνει ότι η αναστολή της συμφωνίας αυτής αποτελεί “μια νόμιμη ερώτηση”, εάν το Ισραήλ “συνεχίσει αυτήν την πολιτική που αντιβαίνει στην ιστορία του”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ