Γερμανία: Συνελήφθη πρώην επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών

Οι Αρχές, προχώρησαν σήμερα στη σύλληψη, του πρώην προέδρου της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, γνωστή και ως BND, αλλά και ενός πρώην υπαλλήλου της.

Όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα, η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, διερευνά τον επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών κατά την περίοδο 1998-2005 για «προδοτική κατασκοπεία, αποκάλυψη κρατικών απορρήτων, απόπειρα προδοσίας και κατασκοπεία».

Ωστόσο, διερευνάται ένας ακόμη υπάλληλος της BND, που εργαζόταν στη συγκεκριμένη υπηρεσία μέχρι την περασμένη άνοιξη, για «συνέργεια σε απόπειρα προδοσίας και προδοτική κατασκοπεία» τουλάχιστον έως το 2022.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, o 80χρονος σήμερα πρώην επικεφαλής της BND, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι της υπηρεσίας από το 1998 έως το 2005, φέρεται να αγόρασε από τον υπάλληλο, διαβαθμισμένες πληροφορίες έναντι χρηματικής αμοιβής, με σκοπό «να τις μεταπωλήσει ως μέρος του συμβουλευτικού του έργου».

Οι εισαγγελικές Αρχές, εκτιμούν ότι ο πρώην αρχηγός της BND χρησιμοποίησε τις πληροφορίες προκειμένου να συντάξει εκτίμηση ασφαλείας για ξένη υπηρεσία πληροφοριών σε μία ή περισσότερες περιπτώσεις.