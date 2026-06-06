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Γάζα: Επτά νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις

ΔΙΕΘΝΗ
06/06/2026 21:48
Γάζα: Επτά νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις
ΦΩΤΟ-AP- Hassan-Ammar

Επτά άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας, μετά από ισραηλινά πλήγματα.
Μέσα στον καταυλισμό εκτοπισμένων του Τζαουάζατ, μη επανδρωμένο αεροσκάφος, προκάλεσε το θάνατο έξι ατόμων και τον τραυματισμό 15 ακόμη, όπως ανέφερε η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας.
Ωστόσο, το νοσοκομείο αλ-Σίφα της Γάζας, ανακοίνωσε ότι παρέλαβε έξι πτώματα.

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