Γάζα: Επτά νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις

Επτά άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας, μετά από ισραηλινά πλήγματα.

Μέσα στον καταυλισμό εκτοπισμένων του Τζαουάζατ, μη επανδρωμένο αεροσκάφος, προκάλεσε το θάνατο έξι ατόμων και τον τραυματισμό 15 ακόμη, όπως ανέφερε η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας.

Ωστόσο, το νοσοκομείο αλ-Σίφα της Γάζας, ανακοίνωσε ότι παρέλαβε έξι πτώματα.