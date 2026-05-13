Γαλλία: Πάνω από 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου σε καραντίνα, μετά τον θάνατο επιβάτη και πιθανή επιδημία γαστρεντερίτιδας

Περισσότεροι από 1.700 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων πολλών Βρετανών και Ιρλανδών πολιτών, βρίσκονται σε καραντίνα σε κρουαζιερόπλοιο που έφτασε χθες το βράδυ στο Μπορντό της νοτιοδυτικής Γαλλίας μετά τον θάνατο ενός επιβάτη, με την υποψία επιδημίας γαστρεντερίτιδας, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές.

Μεταξύ των 1.233 επιβατών, εκτός από τον θανόντα, έναν 90χρονο άνδρα, περίπου 50 έχουν εμφανίσει συμπτώματα και βρίσκονται σε εξέλιξη εξετάσεις για την ανίχνευση πιθανής παρουσίας νοροϊού, σύμφωνα με τις αρχές, που πρόσθεσαν ότι 514 μέλη πληρώματος βρίσκονται επίσης στο πλοίο.

Οι υγειονομικές αρχές δεν αποκλείουν την πιθανότητα τροφιμογενούς ασθένειας και απορρίπτουν οποιαδήποτε σύνδεση με τον χανταϊό, ο οποίος πρόσφατα προκάλεσε τον θάνατο τριών επιβατών στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Το κρουαζιερόπλοιο Ambassador Cruise Line, το οποίο αναχώρησε από τα Νησιά Σέτλαντ (στα ανοικτά των ακτών της Σκωτίας) στις 6 Μαΐου, έκανε σταθμούς στο Μπέλφαστ, το Λίβερπουλ και τη Βρέστη (δυτική Γαλλία) πριν φτάσει στο Μπορντό, από όπου έχει προγραμματιστεί να αποπλεύσει προς την Ισπανία.

Σήμερα το μεσημέρι, το πλοίο αγκυροβόλησε στο Μπορντό.

Επιβάτες έβγαζαν φωτογραφίες της πόλης από το κατάστρωμα του κρουαζιερόπλοιου. Οι αρχικές εξετάσεις στο πλοίο απέκλεισαν την παρουσία νοροϊού, αλλά περαιτέρω εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μπορντό, τόνισαν οι υγειονομικές αρχές.

Η κορύφωση των συμπτωμάτων, έμετος και διάρροια, σημειώθηκε στις 11 Μαΐου, όταν το πλοίο βρισκόταν στη Βρέστη.

Ο 90χρονος πέθανε πριν φτάσει το πλοίο στο λιμάνι.

