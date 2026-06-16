Γ. Βάντεφουλ: Πιθανό να αρχίσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ρωσία το καλοκαίρι
Σε σημερινές δηλώσεις του, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, ανέφερε, ότι υπάρχει πιθανότητα να ξεκινήσουν νέες ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία αυτό το καλοκαίρι.
Εξέφρασε ωστόσο την πεποίθηση, ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξετάζει σοβαρά αυτή την προοπτική.
Ο Βαντεφούλ, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό RTL/ntv, ανέφερε, πως, ούτε η Ουκρανία, ούτε η Ρωσία διαθέτουν αποφασιστικό στρατιωτικό πλεονέκτημα.
«Πιστεύω ότι υπάρχει πλέον η πιθανότητα να ξεκινήσουν οι συνομιλίες αυτό το καλοκαίρι», ανέφερε ο Βάντεφουλ. Αναφερόμενος στον Πούτιν, πρόσθεσε: «Ίσως βρίσκεται πλέον σε ένα στάδιο όπου το εξετάζει σοβαρά».
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