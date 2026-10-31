Φωτιές ,Μολότοφ και δακρυγόνα στις συγκεντρώσεις στη Γαλλία. Επεισόδια και στο Αμβούργο

Ένα αυτοκίνητο καίγεται κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για το κόστος ζωής και την εκπαίδευση στο Παρίσι

Ένα αυτοκίνητο καίγεται κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για το κόστος ζωής και την εκπαίδευση στο Παρίσι AP Photo/Emma Da Silva

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε όλη τη Γαλλία για τρίτο συνεχόμενο Σάββατο, στην “3η Πράξη” των κινητοποιήσεων για το υψηλό κόστος διαβίωσης, κατά την οποία αργά το απόγευμα προκλήθηκαν ταραχές σε διάφορες πόλεις.

Οι δυνάμεις της τάξης είχαν συλλάβει 296 άτομα σε όλη τη χώρα έως τις 19.00 ώρα Ελλάδας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, Ωστόσο, η κατάσταση φαινόταν να είναι γενικά υπό έλεγχο λίγο πριν από τις 20.00 ώρα Ελλάδας.

Σήμερα, “οι πορείες εξελίχθηκαν ομαλά, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων διαδηλώσεων”, υπογράμμισε το υπουργείο Εσωτερικών κάνοντας λόγο ωστόσο για “ριζοσπαστικά στοιχεία” που “προσπάθησαν σε διάφορες πόλεις (Μπορντό, Τουλούζη, Ρεν, Λιλ, Νάντη, Μασσαλία, Λυών) στο τέλος των πορειών να εισχωρήσουν στα κέντρα των πόλεων με σκοπό να καταστρέψουν και να λεηλατήσουν”.

Οι γαλλικές αρχές ανέπτυξαν σήμερα ισχυρή δύναμη με 70.000 μέλη των δυνάμεων της τάξης μετά τα καλέσματα για “επανάσταση” ή ¨”εξέγερση” που είχαν δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή το Χάλοουιν. Στόχος ήταν να αποτραπεί μια επανάληψη των βίαιων επεισοδίων και των λεηλασιών που σημειώθηκαν στις 17 Οκτωβρίου, επανέλαβαν οι γαλλικές αρχές.

Επεισόδια και στο Αμβούργο

Στο Αμβούργο, το πλήθος δεν έχει ακόμη διαλυθεί. Η αστυνομία καταφθάνει με τεθωρακισμένα οχήματα και χρησιμοποιείται επίσης υδροβόλο.

Λέγεται ότι μια κροτίδα εξερράγη μέσα σε πλήθος ανθρώπων. Έχουν γίνει συλλήψεις.