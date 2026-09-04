Ευρώπη: Φέτος κάηκαν 5.400.000 στρέμματα εννέα φορές η έκταση της Μαδρίτης

Σε επίπεδα ρεκόρ κινήθηκε η φετινή αντιπυρική περίοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς 5.400.000 στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων μετατράπηκαν σε στάχτη από τα μέσα Ιουνίου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα επίσημα δορυφορικά δεδομένα του ευρωπαϊκού συστήματος ενημέρωσης για τις δασικές πυρκαγιές (Effis), η γηραιά Ήπειρος βρέθηκε αντιμέτωπη με περισσότερα από 1.000 πύρινα μέτωπα κατά τη διάρκεια ενός καλοκαιριού που σημαδεύτηκε από ακραίες συνθήκες.

Το μέγεθος της βιβλικής καταστροφής αποτυπώνεται στα εξής στοιχεία:

Η κρίσιμη περίοδος: Πάνω από το 80% των συνολικών καμένων εκτάσεων ολόκληρου του έτους (οι οποίες αγγίζουν τα 6.470.000 στρέμματα) καταστράφηκε στο σύντομο διάστημα από τις 18 Ιουνίου έως τις 2 Σεπτεμβρίου.

Η έκταση της ζημιάς: Η καμένη γη ισούται με 5.400 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μέγεθος που αντιστοιχεί σε περίπου εννέα φορές την έκταση της ισπανικής πρωτεύουσας, της Μαδρίτης.

Ιστορική σύγκριση: Οι απώλειες αυτής της θερινής περιόδου ξεπερνούν κατά πολύ τον μέσο όρο της τελευταίας 20ετίας. Ωστόσο, σύμφωνα με ανάλυση των δεδομένων του Effis από το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), η κατάσταση παρέμεινε οριακά καλύτερη από το ιστορικό αρνητικό ρεκόρ του 2025 —όταν κάηκαν περισσότερα από 8.000.000 στρέμματα— καθώς και από το καταστροφικό καλοκαίρι του 2007.

Φέτος, οι πιο καταστροφικές πυρκαγιές ξέσπασαν κυρίως τον Ιούλιο, ενώ συμβαίνουν πιο συχνά τον Αύγουστο.

Φωτιές ασυνήθιστης κλίμακας

Οι πυρκαγιές, που ξέσπασαν κατά την περίοδο 16 με 22 Ιουλίου, κατέστρεψαν περίπου 1.900.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή έκταση ρεκόρ τουλάχιστον από το 2006 για αυτή την εβδομάδα στα μέσα Ιουλίου, σύμφωνα με εναρμονισμένα εβδομαδιαία στοιχεία του Effis. Αυτό αντιπροσωπεύει επίσης περίπου το 30% των συνολικών καμένων εκτάσεων από τις αρχές της χρονιάς.

Κατά την περίοδο αυτή εκδηλώθηκαν διαδοχικά τρεις πυρκαγιές έξω από τα συνηθισμένα: δύο στην Ισπανία και μία στη Γαλλία.

Στην ισπανική επαρχία Άβιλα, κοντά στη Μαδρίτη, η πυρκαγιά στις 22 Ιουλίου έκαψε περισσότερα από 420.000 στρέμματα. Την ίδια ημέρα, μέγα-πυρκαγιά κοντά στο Μπορντό στη Ζιρόντ κατέστρεψε 370.000 στρέμματα δάσους. Τον Αύγουστο, και πάλι στην Ισπανία, στην επαρχία Χουέλβα, 440.000 στρέμματα κάηκαν.

Συνολικά, τέσσερις από τις δεκαπέντε μεγαλύτερες πυρκαγιές των δέκα τελευταίων ετών σημειώθηκαν φέτος το καλοκαίρι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Effis.

Δεν γλίτωσε ο βορράς

Πριν τελειώσει ο Ιούλιος, η Γαλλία είχε ήδη καταρρίψει το ρεκόρ της με τις εκτάσεις που κάηκαν σε μια ολόκληρη χρονιά, το οποίο χρονολογείτο από την αρχή των μετρήσεων αυτών.

Σε ό,τι αφορά την Ισπανία, η χώρα έφθασε κοντά στο ρεκόρ της για την αντίστοιχη περίοδο στη διάρκεια πολλών εβδομάδων -μάλιστα το ξεπέρασε πρόσκαιρα στα μέσα Αυγούστου πριν ο αριθμός μειωθεί και πάλι.

Η Ελλάδα, η Πορτογαλία, ή ακόμα και η Ιταλία, επλήγησαν από πυρκαγιές όπως συμβαίνει κάθε καλοκαίρι στη νότια Ευρώπη.

Αν και λιγότερες αριθμητικά, πυρκαγιές ξέσπασαν επίσης στον βορρά, όπως μια φωτιά ιστορικής έκτασης που κατέστρεψε δεκάδες εκατομμύρια στρέμματα στο ανατολικό Βέλγιο, καταρρίπτοντας το ρεκόρ της χώρας για καμένη έκταση σε μια ολόκληρη χρονιά από το 2006.

Τα δεδομένα του Effis λαμβάνουν υπόψιν πυρκαγιές με ελάχιστη έκταση 300 στρεμμάτων. Μπορεί να διαφοροποιούνται από τα επίσημα εθνικά στοιχεία λόγω της διαφορετικής μεθοδολογίας ενώ ο τελικός απολογισμός εξελίσσεται όσο καταφθάνουν νέα δεδομένα που λαμβάνονται από δορυφόρους.

Η ακραία ξηρασία και η ακραία ζέστη, που εντείνονται από την κλιματική αλλαγή, έχουν τροφοδοτήσει τις καταστροφικές πυρκαγιές αυτού του καλοκαιριού.