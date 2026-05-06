Ποια είναι τα βασικά σημεία της πρότασης και τι προβλέπεται για τα πυρηνικά

Ελπίδες για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν καθώς σύμφωνα με το ΑXIOS και άλλα δημοσιεύματα οι δυο πλευρές βρίσκονται κοντά στην υπογραφή μνημονίου που προβλέπει 12ετες μορατόριουμ για τα πυρηνικά αλλά και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για προσωρινή παύση της Επιχείρησης ” Σχέδιο Ελευθερίας.

Μας ενημερώνει ο ανταποκριτής της τηλεόρασης του ALPHA στις ΗΠΑ, Δημήτρης Φιλιππίδης.