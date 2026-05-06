ΔΙΕΘΝΗ
06/05/2026 17:43
Η Τεχεράνη δηλώνει ότι συνεχίζει να μελετά την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου
PHOTO/ AP - Eugene-Hoshiko

Μια αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου «εξετάζεται ακόμη» από το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Το Ιράν εξακολουθεί να εξετάζει το αμερικανικό σχέδιο και την αμερικανική πρόταση», δήλωσε ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA. «Μόλις το Ιράν οριστικοποιήσει τη θέση του, θα την ανακοινώσει στο Πακιστάν», τη χώρα που μεσολαβεί μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ – ΑΠΕ

