Η Τεχεράνη δηλώνει ότι συνεχίζει να μελετά την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου

Μια αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου «εξετάζεται ακόμη» από το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Το Ιράν εξακολουθεί να εξετάζει το αμερικανικό σχέδιο και την αμερικανική πρόταση», δήλωσε ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA. «Μόλις το Ιράν οριστικοποιήσει τη θέση του, θα την ανακοινώσει στο Πακιστάν», τη χώρα που μεσολαβεί μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, πρόσθεσε.

