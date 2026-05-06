Ισραηλινή πηγή: Το Ισραήλ δεν γνωρίζει για μια πιθανή συμφωνία Ουάσιγκτον- Τεχεράνης

⁠Το Ισραήλ δεν ήταν ενήμερο, πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρισκόταν ενδεχομένως κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν, η οποία θα τερμάτιζε τον πόλεμο και θα άνοιγε τον δρόμο για την απελευθέρωση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε μια ισραηλινή πηγή με γνώση του θέματος.

Αντιθέτως, το Ισραήλ προετοιμαζόταν για μια κλιμάκωση στον πόλεμο, ανέφερε η πηγή, που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

