Δώδεκα τραυματίες από πυροβολισμούς στο περιθώριο φεστιβάλ στο Οχάιο των ΗΠΑ
Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς, χθες Σάββατο στην πόλη Τολίντο του Οχάιο, κατά τη διάρκεια τοπικού φεστιβάλ, ενημέρωσε η αστυνομία.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πυροβόλησαν, τουλάχιστον δυο άνθρωποι.
το περιστατικό σημειώθηκε, κατά το διήμερο Old West End Festival, που κάθε χρόνο οργανώνονται συναυλίες, αγορές, εκθέσεις και εκδηλώσεις, όπως αναφέρει ο ιστότοπός του.
Η Αστυνομία μέχρι στιγμής, δεν έχει προχωρήσει σε κάποια σύλληψη κάποιου ύποπτου.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις