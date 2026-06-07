Δώδεκα τραυματίες από πυροβολισμούς στο περιθώριο φεστιβάλ στο Οχάιο των ΗΠΑ

Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς, χθες Σάββατο στην πόλη Τολίντο του Οχάιο, κατά τη διάρκεια τοπικού φεστιβάλ, ενημέρωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πυροβόλησαν, τουλάχιστον δυο άνθρωποι.

το περιστατικό σημειώθηκε, κατά το διήμερο Old West End Festival, που κάθε χρόνο οργανώνονται συναυλίες, αγορές, εκθέσεις και εκδηλώσεις, όπως αναφέρει ο ιστότοπός του.

Η Αστυνομία μέχρι στιγμής, δεν έχει προχωρήσει σε κάποια σύλληψη κάποιου ύποπτου.